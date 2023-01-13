Из зала суда: Убийца одесситки получил 10 лет тюрьмы

За причинение смерти 33-летней жительнице Одессы злоумышленник из соседнего государства десять лет проведет за решёткой.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В полиции намнили, что событие произошло в апреле 2021 на съёмной квартире дома на территории Малиновского района Одессы.

«Во время ссоры за хмельным застольем мужчина набросился на сожительницу с кулаками, а затем стал её душить и сломал подъязычную кость, что привело к смерти потерпевшей. Осознавая, что он натворил, правонарушитель решил отвести от себя подозрение и заявил в полицию: женщина умерла во сне, а ссадины на её теле от его попытки реанимировать покойницу», — говорится в информации полиции.

Отмечается, что только результат вскрытия заставил убийцу признаться в совершённом.

Полицейские задержали злоумышленника и в рамках начатого уголовного производства выдвинули ему обвинение в совершении преднамеренного убийства.

Обвинительный акт в отношении иностранца правоохранители направили в суд, который, исследовав собранные следователями по делу доказательства, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в новогоднюю ночь в Одессе полицейские задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве своей сожительницы деревянной доской.

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