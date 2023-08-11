Чиновник «помогал» за $5 тысяч разместить МАФы на Мемориале обороны Одессы

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении сотрудника коммунального учреждения «Одесский историко-краеведческий музей» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами местных органов власти.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что служащий требовал взятку за решение вопроса о размещении на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи торговых павильонов.

Разрешение на размещение трёх МАФов обвиняемый оценил в 5 тыс. долларов США. За такие деньги он обещал помочь в согласовании соответствующего договора с одним из структурных подразделений Одесского областного совета. Сумма взятки зависела от количества объектов и месторасположения на территории Мемориала.

Сотрудник коммунального учреждения был задержан после передачи согласованных договоров и получения второго транша неправомерных средств, о чём сообщала Одесса News в мае 2023 года.

Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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