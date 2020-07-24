Экс-руководитель ГУ Миндоходов в Одесской области отправлен под домашний арест

23 июля Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-руководителю ГУ Миндоходов в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.

«Следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему начальнику Главного управления Миндоходов в Одесской области меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жильё в ночное время суток — с 22 ч. до 07 ч. сроком на 60 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый обязан «прибывать на допросы к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье по первому требованию; не покидать пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда, в зависимости от стадии уголовного производства; сообщать детективу, прокурору или суд, в зависимости от стадии уголовного производства, об изменении своего места жительства и воздерживаться от общения с указанными в постановлении лицами».

По версии следствия, подозреваемый, находясь на должностях председателя ГНА в Одесской области, председателя Комиссии по проведению реорганизации ГНА в Одесской области, ГНС в Одесской области, и.о. начальника, начальника Главного управления Миндоходов в Одесской области, входил в состав преступной организации и способствовал беспрепятственному функционированию т.н. налоговых «площадок» в регионе.

«В частности, «программным» предприятиям — «налоговым ямам», состоящим на учёте в ГНИ в Приморском районе Одессы, были безосновательно сформированы налоговые обязательства по НДС, которыми подтверждён незаконно использованный субъектами хозяйствования реального сектора экономики налоговый кредит с последующим причинением государству убытков в виде непоступления налогов», — говорится в сообщении.

Всего за период с апреля 2011 по февраль 2014 года государству нанесён ущерб от непоступления налогов на общую сумму 7 млрд 65 млн 414 тысяч грн.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения первому заместителю руководителя управления ГФС Одесской области Владимиру Мосийчуку, которому следствие инкриминирует предоставление прокурору неправомерной выгоды в особо крупных размерах.