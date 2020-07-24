Что не понравилось пограничникам в багаже украинца, возвращавшегося из Молдовы

В пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой в Одесской области, пограничники обнаружили предметы с советской и российской символикой.

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

«Во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине пограничники инициировали углублённый осмотр транспортного средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой РФ, с изображением президента РФ, российской военной техники, различные наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте.

О происшествии сообщили взаимодействующим структурам. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года в пункте пропуска «Кучурган» на территории Одесской области пограничники остановили гражданина Молдовы, на авто которого были номерные знаки SU и символика СССР.

Фото: Госпогранслужба