В Одесскую область пытался прорваться молдаванин с символикой СССР на авто

В пункте пропуска «Кучурган» на территории Одесской области пограничники остановили гражданина Молдовы, на авто которого были номерные знаки и символика СССР.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что при пересечении границы иностранцем на автомобиле «BMW» пограничники сразу обратили внимание на регистрационные номера транспортного средства и наклеенную символику СССР.

В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля демонстративно была наклеена символика Советского Союза.

Впоследствии, при осмотре транспортного средства гражданина Молдовы, военнослужащие Белгород-Днестровского отряда нашли подлинные документы на авто.

В Украину мужчину не пустили и предъявили ему обвинения по факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст.436-1 УК «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» и ст.358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Фото: Госпогранслужба