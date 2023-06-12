В последней группе обмененных — защитник Змеиного и 2 пограничника из Измаила

11 июня во время очередного обмена пленными между Украиной и РФ домой вернулись 95 украинских военнослужащих, среди которых один защитник острова Змеиный Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Именно в день освобождения — 11 июня — у этого защитника был день рождения.

«Ему исполнилось 28 лет. Поздравляем, герой! Приветствуем на родной земле!», – говорится в сообщении.

«Стоит отметить, что у одного из охранников государственной границы сегодня день рождения, и это, пожалуй, самый лучший подарок как для военнослужащего, так и для его родных», – добавили в Измаильском погранотряде.

В пограничном отряде отметили, что в рамках этого обмена освободили также 11 пограничников, в том числе – двоих из Измаильского погранотряда. Они были захвачены оккупантами 24 февраля 2022 года и пробыли в плену почти 16 месяцев.

Всего из российского плена с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть 2525 украинцев и украинок, сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате «всех на всех». В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают, что если о таком обмене удастся договориться с Россией, то он произойдёт не за один день, а будет проходить поэтапно.

Фото: МВД, Госпогранслужба Украины

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod