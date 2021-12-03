В Украине заработали новые правила пересечения границы

С 3 декабря вступили в силу изменения в Постановление «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», направленные на предупреждение распространения на территории Украины нового штамма Омикрон.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Согласно изменениям, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Республики Намибия, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Республики Мозамбик, Республики Малави и находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней.

Отмечается, что такая норма не применяется к иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, а также других категорий иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с МИД.

Кроме того, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, пересекающих государственную границу на въезд в Украину и прибывших из названных стран и находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, подлежат обязательной самоизоляции, обсервации.

При этом срок самоизоляции составляет 14 дней. Он начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращён ранее в соответствии с установленным порядком.

Одесса News опубликовала рекомендации Всемирной организации здоровья (ВОЗ) из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

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