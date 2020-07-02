В одесском регионе за сутки COVID-19 заболели 24 человека

На утро 2 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 1 736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. За сутки к числу заболевших прибавилось 24 человека.

Об этом свидетельствуют данные ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Сутки прошли без летальных случаев. Всего количество умерших в одесском регионе с начала эпидемии составило 24 человека.

За истекшие сутки выздоровело 24 пациента. Всего вылечившихся 761 житель области.

Как сообщала Одесса News, на утро 2 июля в Украине зафиксировано за одни сутки 12 смертей и 889 новых случаев заболевания коронавирусом.