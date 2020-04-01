Зеленский обратился к украинцам: Сохраняем спокойствие и холодную голову

1 апреля вечером Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

«Здоровья вам, дорогие украинцы!

Ежедневно продолжается наша борьба с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

В Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-текстов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Такого количества очков хватит, чтобы обеспечить каждого украинского врача, который сегодня противодействует коронавирусу. Подчёркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей.

Кроме этого, отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 тысяч тестов ПЦР.

А также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста. Благодарен им за это.

Подчеркну, что и этот, и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины. Подчёркиваю, что после прибытия — и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Всё, что поступило в область, вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки.

Сегодня в мероприятиях по противодействию коронавирусу задействовано больше 20 тысяч сотрудников полиции и нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с неправдивой информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения. За это время выявлено больше ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств. Я призываю всех граждан быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим постам и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут вас от всех болезней.

Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, которые возвращаются из-за рубежа. Без неё возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать лишь одно: государство не позволит вам быть эгоистами.

Если кто-то не понимает, что создаёт потенциальный риск для окружающих, если кому-то всё равно, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не «уговорами и рекомендациями». А жёсткими действиями.

Также антимонопольный комитет Украины осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Как было сказано ранее: наживаться на украинцах в трудные времена мы не позволим никому.

Кроме того, идёт совместная подготовка к оперативному развёртыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения такой необходимости.

Отдельно хочу сказать следующее. Каждый день большинство новостей посвящено коронавирусу и цифрам заболевших граждан.

Однако мы не должны забывать, что помимо борьбы с невидимым врагом у нас идёт война на востоке Украине. За прошедшую неделю в зоне проведения Операции объединённых сил, к сожалению, погибли двое наших бойцов и восемь получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Спасибо украинским воинам за службу!

А ещё я хочу в очередной раз поблагодарить наших украинских медиков. Знаю, как вам сейчас нелегко. Знаю, что есть определённые проблемы с обеспечением.

Круглосуточно мы стараемся решить все эти вопросы. Хочу сейчас, не только как Президент, но и просто по-человечески сказать вам: спасибо. За то, что вы делаете.

За то, что держитесь.

Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше восьмидесяти лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немножечко легче.

Ещё хочу отметить решение о выплате в этом месяце одной тысячи гривен тем гражданам, у которых пенсия меньше пяти, а также определённым уязвимым категориям населения. Важна также запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий.

Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины.

Я уверен, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку.

Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее. Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдёт и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать всё и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения.

Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы «Большое строительство». Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места.

Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за рубежа, вместе строили Украину.

Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову.

Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть!

Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь «радиация невидима». Так вот — коронавирус тоже невидимый. Более того, мы никого не собираем, а наоборот — просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдёт и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут.

А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте всё это!

Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы нужно дождаться. А пока – остаёмся дома.

Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6!

Будем беречь себя. Сохраним Украину!»