Мэр Одессы встретился с врачами инфекционной больницы

1 апреля состоялся рабочий выезд мэра Одессы Геннадия Труханова в Одесскую городскую инфекционную больницу, где проходят лечение больные с диагнозом «коронавирус COVID-19».

Как сообщает официальный сайт города, по состоянию на утро в боксированном корпусе больницы находились 39 пациентов, из них у шести диагноз COVID-19 лабораторно подтверждён с помощью ПЦР-диагностики.

«Инфекционная больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, медикаментами, антисептиками и дезсредствами согласно актуальной потребности. Поставки продолжаются практически ежедневно. С минувшей пятницы по медицинским показаниям проводится тестирование пациентов новыми экспресс-тестами, поступившими из Великобритании. Они показали высокую надёжность», — говорится в сообщении.

Мэр проинспектировал работы по подготовке к открытию нового полубоксированного корпуса на 30 мест, а также встретился с врачами больницы.

По итогам рабочего выезда было принято решение организовать работу специального служебного транспорта для перевозки медработников в пределах города. Также акционерное общество «Украинская железная дорога» взяло на себя доставку медиков из пригородов в Одессу.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 31 марта в Одессе зарегистрировано 140 больных с симптомами пневмонии. Выполняя приказ Минздрава, врачи отобрали пробы у этих пациентов и передали специалистам для тестирования на COVID-19, чтобы исключить инфицирование коронавирусом.

Фото: «Одесса»