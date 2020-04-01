Кто в Одессе 2-3 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по устранению течи на водоводе диаметром 500 мм 2-3 апреля будет прекращена подача воды некоторым потребителям в Киевском районе Одессы.
Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».
Водоснабжение будет прекращено с 23:45 2 апреля до 06:00 3 апреля по таким адресам:
— Люстдорфская дорога, 162-178/1,
— Академика Глушко, 1-29,
— Ильфа и Петрова, 21-65, 16-90,
— Академика Королева, 72-122, 43-85/3,
— Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87,
— Архитекторская, 12-24.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).