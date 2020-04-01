Кто в Одессе 2-3 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по устранению течи на водоводе диаметром 500 мм 2-3 апреля будет прекращена подача воды некоторым потребителям в Киевском районе Одессы.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Водоснабжение будет прекращено с 23:45 2 апреля до 06:00 3 апреля по таким адресам:

— Люстдорфская дорога, 162-178/1,

— Академика Глушко, 1-29,

— Ильфа и Петрова, 21-65, 16-90,

— Академика Королева, 72-122, 43-85/3,

— Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87,

— Архитекторская, 12-24.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).