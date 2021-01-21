COVID-19 в Одесской области: за сутки заболело более 200 человек, умерших нет

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Овидиопольском районе (42), Черноморске (40) и Одессе (38).

Общее количество заболевших — 79 456 (47 396 женщин и 32 060 мужчин).

В числе заболевших за сутки 1 ребёнок, 4 медицинских работника.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 863 ребёнка и 2 585 медработников.

Летальность составляет по региону 1 270 человек: Одесса — 638, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 48, Измаил — 63, Подольск — 7, Теплодар — 2, Черноморск — 41, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 29, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 31, Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31, Килийский — 20, Кодымский — 15 (+1), Лиманский — 36, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 31, Ренийский — 7, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Выздоровели на сегодняшнее утро 65 706 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 21 января:

Одесса — 35 527 (дети — 1 579, медработники — 915)

(дети — 1 579, медработники — 915) Балта — 729 (дети — 13, медработники — 61)

г.Белгород-Днестровский — 1 240 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 585 (дети — 147, медработники — 139)

(дети — 147, медработники — 139) Подольск — 576 (дети — 34, медработники — 40)

Теплодар — 350 (дети — 16, медработники — 13)

Черноморск — 3 855 (дети — 297, медработники — 48)

— 3 855 (дети — 297, медработники — 48) Южный — 1 833 (дети — 91, медработники — 25)

Ананьевский район — 360 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 352 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 426 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 344 (дети — 103, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 639 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 099 (дети — 197, медработники — 201)

Болградский — 2 512 (дети — 139, медработники — 101)

В.Михайловский — 497 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 379 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 809 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 691 (дети — 117, медработники — 49)

Килийский — 1 336 (дети — 58, медработники — 69)

Кодымский — 464 (дети — 20, медработники — 16)

Лиманский — 3 365 (дети — 194, медработники — 128)

Любашевский — 655 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 243 (дети — 191, медработники — 77)

Окнянский — 552 (дети — 14, медработники — 11)

Подольский — 1 863 (дети — 110, медработники — 94)

Раздельнянский — 1 163 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 845 (дети — 38, медработники — 60)

Савранский — 579 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 889 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 831 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 983 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 426 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 138 841 (568 за сутки). О проведённых ПЦР-тестированиях не сообщается.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 8 умерших.