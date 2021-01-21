Из зала суда: закрыто дело активиста, поддерживавшего одесского праворадикала

Шевченковский районный суд Киева 20 января закрыл производство относительно административного правонарушения в отношении активиста Николая Выговского, который был задержан у здания суда 15 июня 2920 года в день избрания меры пресечения одесскому праворадикалу Сергею Стерненко.

Об этом в Facebook информирует юридическая компания «Миллер».

«Сегодня было закрыто ещё одно (уже последнее) дело об административном правонарушении в поддержку Сергея Стерненко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это дело поступило в суд ещё 6 июля, было возвращено судьёй на дооформление, затем полицейские в своем рапорте написали, что недостатки невозможно устранить, и вернули дело вновь в суд.

Рассматривая протокол об админнарушении в отношении Выговского по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), Шевченковский суд пришёл к решению о необходимости закрытия производства в связи с отсутствием в действиях Выговского состава и события административного правонарушения.

В юридической компании также напомнили, что в июне прошлого года активисты Антон Коваленко, Александр Кирьяков и Николай Выговский присутствовали во время мирной акции, которая состоялась под стенами Шевченковского райсуда в поддержку Стерненко, которому в тот момент избирали меру пресечения. Отмечается, что в тот день всех трех «полиция выдернула из толпы и задержала», Выговский якобы нецензурно выражался в общественном месте, но в протоколе никаких надлежащих доказательств этому не было.

«Считая вышеуказанные действия сотрудников полиции неправомерными и необоснованными, адвокатами нашей компании была подготовлена соответствующая позиция, которую судья Шевченковского суда полностью поддержал», — уточнили в компании «Миллер».

Как сообщала Одесса News, 11 августа Шевченковский райсуд Киева закрыл первое дело об административных правонарушениях в отношении активиста Выговского, который присутствовал под судом 15 июня в день избрания меры пресечения Стерненко, за отсутствием события и состава админнарушения.

Стерненко объявили о подозрении в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

15 июня Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Стерненко будет находиться под ночным домашним арестом до середины февраля 2021 года.