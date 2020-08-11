Киевский суд закрыл дело активиста, задержанного на акции в поддержку Стерненко

Шевченковский райсуд Киева 11 августа закрыл дело об административном правонарушении в отношении активиста Александра Кирьякова, задержанного под судом 15 июня на акции в поддержку одесского экс-лидера «Правого сектора» Сергея Стерненко, из-за отсутствия события и состава админнарушения.

Об этом в Facebook радостно сообщает юридическая компания «Миллер».

«У нас очередная победа. Сразу после закрытия дела в отношении Выговского Николая, рассмотрение которого состоялось несколько часов назад, было рассмотрено аналогичное дело по Кирьякову Александру. Шевченковским районным судом города Киева снова были рассмотрены два протокола об административных правонарушениях и по результатам этого рассмотрения судья также пришёл к решению о необходимости закрытия производства в связи с отсутствием в действиях Кирьякова А.Е. состава и события административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Юристы напомнили, что Кирьяков, как и активист Николай Выговский, присутствовал во время акции под стенами Шевченковского районного суда Киева в поддержку Стерненко, которому тогда избирали меру пресечения.

Отмечается, что в тот день Кирьякова, как и Выговского, «полиция выдернула из толпы и задержала в связи с тем, что он якобы ругался и цеплялся к окружающим, но к протоколам, составленным на Выговского Николая, никаких доказательств добавлено не было».

«Считая вышеуказанные действия сотрудников полиции неправомерными и необоснованными, адвокатами нашей компании была подготовлена соответствующая позиция, которую судья Шевченковского суда полностью поддержала», — сообщили юристы.

Как сообщала Одесса News, 15 июня Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Со своей стороны начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что по факту столкновений под судом пять человек доставили в райуправление полиции: одного — после конфликта с журналисткой одного из телеканалов, остальные четверо мешали полицейским, когда они пытались прекратить этот конфликт. Также после этих событий двух полицейских отстранили от занимаемых должностей.

По данным СМИ, тогда под судом среди задержанных были активисты Николай Выговский и Александр Кирьяков.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении него до 11 августа.

6 июня Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом.