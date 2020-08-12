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Кому 13 августа в Одессе отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Заньковецкой, 2 в Одессе с 09:00 до 17:30 13 августа у отдельных потребителей будет прекращено газоснабжение.

Об этом предупреждает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Адреса, по которым будет отключен газ:

1.
 пл. Алексеевская, 15а/2 «Евросауна»
2.
 ул. Заньковецкой, 19/1 частный дом, ул. Заньковецкой, 19 «Бригадный дом»
3.
 ул. Заньковецкой, 7/9 жилой дом, кафе, котельная, дорожные механические мастерские
4.
 ул. Мельницкая, 3 крышная котельная
5.
 ул. Мельницкая, 13 завод «Коньячный»
6.
 ул. Мельницкая, 29б МДиЗ (СПД «Мунтян»)
7.
 ул. Мельницкая, 31 СП «ОД. Дрожжи», завод
8.
 ул. Балковская, 126 котельная д.126,126а
9.
 ул. Балковская, 130 завод «Точмаш»
10.
 ул. Балковская, 130 автомойка «П.Е.Н.А.», жилой дом
11.
 ул. Желябова, 1 бизнес-центр «Грейс»
12.
 ул. Желябова, 4 завод «Поршневых колец»
13.
 ул. Желябова, 4/1 «Легион»
14.
 ул. Желябова, 4 В ТОВ ТД «Стратег»
15.
 вул. Желябова, 3 АЗС
16.
 вул. Строганова, 10 ТОВ «ОД. Дрожжи», завод
17.
 вул. Онежская, 3 ЧП «Мунтян»
18.
 ул. Онежская,3 ЧП «Мкртчан»
19.
 ул. Онежская, 5 ЧП «Петренко»
20.
 ул. В. Стуса, 2/1 (территорія бывшей Джутовой фабрики) топочная
21.
 ул. В. Стуса, 2б «Колибри»
22.
 ул. В. Стуса, 2б «Од. культурный центр»
23.
 ул. В. Стуса, 2б СПД «Пигида» цех по заготовке полуфабрикатов
24.
 ул. В. Стуса, 2б ПП «Кучма-Долгополов»
25.
 ул. В. Стуса, 2б грузовой терминал «Блек Си Шипинг Сервис»
26.
 Жилые дома по ул.Фабричной, ул. В. Стуса, ул. М. Вороного, ул. Аккордной, ул. Строганова, ул. Радужной, ул. Литовской, ул. Онежской, ул. Мельницкой
27.

 

 ул. Дальницкая ,53; 53 д. 1; 53  д. 2; 53 д. 3; 53  д. 4, 53  д. 5, 53  д. 6, 53/1, 53/2, 53/3, ул. В. Стуса, 2 (с квартирами)
28.
 Жилые дома по ул.1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а Заводская.

 

 

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