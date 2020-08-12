Кому 13 августа в Одессе отключат газ

Об этом предупреждает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.
Адреса, по которым будет отключен газ:
|
1.
|пл. Алексеевская, 15а/2 «Евросауна»
|
2.
|ул. Заньковецкой, 19/1 частный дом, ул. Заньковецкой, 19 «Бригадный дом»
|
3.
|ул. Заньковецкой, 7/9 жилой дом, кафе, котельная, дорожные механические мастерские
|
4.
|ул. Мельницкая, 3 крышная котельная
|
5.
|ул. Мельницкая, 13 завод «Коньячный»
|
6.
|ул. Мельницкая, 29б МДиЗ (СПД «Мунтян»)
|
7.
|ул. Мельницкая, 31 СП «ОД. Дрожжи», завод
|
8.
|ул. Балковская, 126 котельная д.126,126а
|
9.
|ул. Балковская, 130 завод «Точмаш»
|
10.
|ул. Балковская, 130 автомойка «П.Е.Н.А.», жилой дом
|
11.
|ул. Желябова, 1 бизнес-центр «Грейс»
|
12.
|ул. Желябова, 4 завод «Поршневых колец»
|
13.
|ул. Желябова, 4/1 «Легион»
|
14.
|ул. Желябова, 4 В ТОВ ТД «Стратег»
|
15.
|вул. Желябова, 3 АЗС
|
16.
|вул. Строганова, 10 ТОВ «ОД. Дрожжи», завод
|
17.
|вул. Онежская, 3 ЧП «Мунтян»
|
18.
|ул. Онежская,3 ЧП «Мкртчан»
|
19.
|ул. Онежская, 5 ЧП «Петренко»
|
20.
|ул. В. Стуса, 2/1 (территорія бывшей Джутовой фабрики) топочная
|
21.
|ул. В. Стуса, 2б «Колибри»
|
22.
|ул. В. Стуса, 2б «Од. культурный центр»
|
23.
|ул. В. Стуса, 2б СПД «Пигида» цех по заготовке полуфабрикатов
|
24.
|ул. В. Стуса, 2б ПП «Кучма-Долгополов»
|
25.
|ул. В. Стуса, 2б грузовой терминал «Блек Си Шипинг Сервис»
|
26.
|Жилые дома по ул.Фабричной, ул. В. Стуса, ул. М. Вороного, ул. Аккордной, ул. Строганова, ул. Радужной, ул. Литовской, ул. Онежской, ул. Мельницкой
|
27.
|ул. Дальницкая ,53; 53 д. 1; 53 д. 2; 53 д. 3; 53 д. 4, 53 д. 5, 53 д. 6, 53/1, 53/2, 53/3, ул. В. Стуса, 2 (с квартирами)
|
28.
|Жилые дома по ул.1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а Заводская.