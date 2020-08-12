Капитан судна «София» умер в Одессе от COVID-19, сам сухогруз пропал

Cудно «София» (флаг Либерии), которое 12 июля 2020 года находилось на рейде в порту «Южный» Одесской области, пропало, капитан судна, по данным СМИ, умер 9 августа в Одессе.

По сообщению в Facebook Администрации морских портов Украины, в украинских портах нет судна «София».

«Судно «София», капитан которого, по данным СМИ, скончался 9 августа в Одессе, 26 июля оставило украинский порт и отошло в Турцию», — говорится в сообщении.

«Sophia не находится ни в одном украинском порту… 16 июля 2020 года теплоход Sophia был пришвартован у причала №4 морского порта «Южный» на карантинную стоянку. По результатам лабораторных анализов у 10 членов экипажа, в том числе у капитана судна, был обнаружен и подтверждён COVID-19″, — добавили в АМПУ.

Отмечается, что по решению санитарно-карантинного отдела, больные были госпитализированы в одну из частных больниц Одессы. Члены экипажа, у которых заболевание не обнаружили, были отправлены в самоизоляцию по месту жительства. Таким образом, экипаж судна был полностью заменён. Судно было продезинфицировано.

«23 июля т/х Sophia был отбуксирован от причала №4 порта «Южный», а 24 июля — вышел из морского порта Южный в направлении порта Ольвия. В порту Ольвия т/х Sophia выполнил погрузочно-разгрузочные работы. Но 26.07.2020 отошёл в порт Искендерун (Турция)», — объясняют в АМПУ.

В Администрации подчёркивают, что с тех пор теплоход «София» не заходил в украинские территориальные воды.

11 августа издание «Громадське» сообщило, что в Одессе 9 августа умер капитан судна «София», на котором зафиксировали вспышку COVID-19. Также отмечалось, что корабль стоит на рейде в порту «Южный» Одесской области.

Умерший моряк был жителем Санкт-Петербурга. После обнаружения у него коронавируса проходил лечение в больнице Водников. Умер в частной клинике Odrex, куда его перевели по требованию страховых агентов.

По данным Одесса News, сухогруз находится в Средиземном море.