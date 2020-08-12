Двенадцать украинских моряков судна SRAKANE вернулись на родину из Бразилии

Украинцы-члены экипажа судна SRAKANE после года изоляции в бразильском порту вернулись на родину.

Об этом Министерство иностранных дел сообщило в Facebook.

Отмечается, что в начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, входивших в состав экипажа судна SRAKANE, фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину.

Украинские консулы в Сан-Паулу сразу же установили контакты с бразильскими компетентными органами, оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из наших соотечественников.

«Благодаря работе консулов ​​и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на Родину», — сообщили в МИД.



Как сообщала Одесса News, 14 граждан Украины — членов экипажа танкера «Рута» 19 июня вернулись домой после более трёх лет заключения в Ливии.