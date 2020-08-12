Наталья Делиева выдвинута кандидатом в мэры Одессы от «Голоса»

Политическая партия «Голос» выдвигает на должность мэра Одессы руководителя Одесского отделения партии, общественного деятеля Наталию Делиеву.

Об этом сама Делиева сообщила во время презентации местных команд партии «Голос» 11 августа в Киеве.

«Еще месяц назад у меня и мысли не было, что я могу стоять здесь в качестве главы парламентской партии «Голос» в Одесской области. А ещё сейчас я кандидат на должность главы города Одесса», — сказала Делиева.

Кстати. Наталья Делиева — председатель Одесской областной территориальной организации политической партии «Голос». Председатель ОО «Ассоциация женщин Украины «Действие». Директор «Первого благотворительного театрального фонд». Основательница «Продюсерский центр Натали Делиевой». Работала директором комик-труппы «Маски» и театра «Дом клоунов». Муж Натальи — Лев Делиев, звукорежиссёр труппы «Маски» и брат Георгия Делиева, художественного руководителя труппы «Маски», режиссёра, актёра, народного артиста Украины.



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