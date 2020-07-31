Выборы-2020 в Одесской области: партии определяются с кандидатурами

В Одесской области, как и по всей Украине, партийные организации уже готовят свои предложения по кандидатурам на выдвижение в мэры городов.

В частности, партия «Слуга народа» объявила, что на съезде (ориентировочно 21 августа) выдвинет своих кандидатов на должности городских голов областных центров.

По словам заместителя фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, в качестве кандидата на пост мэра Одессы рассматривается ведущий телепередач «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов.

«Он рассматривается, я так понимаю, является одним из кандидатов. Точно имели намерение другие кандидаты и были другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания, она бы точно была нестандартная», — сказала Кравчук.

Политик добавила, что проводить стандартную политическую кампанию в случае, если у действующего мэра поддержка более 60%, «не очень будет эффективно».

Некоторые СМИ утверждают, что Филимонова лоббирует крупный бизнесмен-застройщик Аднан Киван.

«Юридически областные конференции уже состоятся в сентябре. Но мы считаем, что надо иметь хороший публичный медийный старт для наших кандидатов. И собственно с 5 сентября стартует официальная кампания.

Мы понимаем, что много будет вторых туров, до середины ноября мы будем находиться в этом избирательном процессе. Я считаю, что есть хорошие шансы фактически во всех городах — это уже зависит от активности, от грамотных кампаний, которые будут проводить наши штабы», — отметила Кравчук.

Партия экс-президента Украины Порошенко «Европейская солидарность» поддержит на осенних выборах мэра города Подольска Одесской области своего члена, депутата горсовета Олега Янчевского.

Об этом сообщил в недавнем интервью местному интернет-телеканалу «ПИК» один из лидеров одесских «порошенковцев» Михаил Шмушкович.

«Недавно в вашем городе проходила инициатива о том, что все партии должны объединиться и выдвигать единого кандидата… Я со своей стороны сегодня даю официальный ответ на то предложение, которое было сделано от жителей города Подольска. Вопрос звучал следующим образом: готовы ли вы поддержать какого-то единого кандидата? Я видел уже сегодня, что целый ряд очень разных людей поддерживают Олега Янчевского. Мы поддерживаем его тоже», — рассказал Шмушкович.



При этом он сообщил, что «порошенковцы» хотят составить для местных выборов в Подольске список, «свободный от людей партийных» и выражающий интересы «не партии, а просто жителей города».

«Мы не будем влиять на его формирование и не будем требовать, чтобы люди, которые пойдут в депутаты, становились членами нашей партии. Могут даже все быть абсолютно беспартийными», — заверил порошенковский соратник.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».