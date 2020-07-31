За сожжение музшколы и жилого дома жителя Одесской области отправили в СИЗО

Арцизский районный суд Одесской области избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в поджоге дома и музыкальной школы.

Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщала Одесса News, инцидент произошёл ночью 16 июля. 24-летний житель Арциза, родившийся в Одессе, распивал в доме своего товарища алкогольные напитки и поссорился с хозяином. «Во гневе» гость схватил зажигалку, поджёг штору в одной из комнат и пошёл домой. А по дороге устроил пожар в заброшенной школе, поджёг в ней деревянную лестницу. Оба здания сгорели.

Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Он своей вины не отрицал, но объяснять причину своей агрессии отказывался.

Его действия следователи квалифицировали по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

Кстати, поджигатель трижды был судим за кражи.

Арцизский райсуд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО с залогом 63 тысячи гривен.