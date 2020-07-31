Мэр Одессы хочет тесного сотрудничества с поляками

31 июля Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с недавно назначенным Генеральным консулом Республики Польша в Одессе г-жой Катажиной Солек.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В ходе диалога стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между странами и городами.

Также прошло обсуждение ситуации с пандемией коронавируса и её влиянии на развитие международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Г-жа Катажина Солек отметила, что из-за ситуации с коронавирусом многие проекты были отменены или перенесены на следующий год.

«Одесса очень популярный город среди польских туристов. И как только в июне начали работать авиалинии, в Одессу приехало много туристов», — отметила г-жа Генконсул.

Также г-жа Катажина Солек подчеркнула, что на сегодняшний день консульство Республики Польша активно ведёт свою деятельность, в том числе через социальные сети.

Кстати. На протяжении первого полугодия текущего года в консульские учреждения РП по вопросам выдачи карты поляка обратились 2 905 граждан Украины. Всего с 2008 года от граждан Украины принято 133 тыс. 468 заявок на получение этого документа. Обладатель этой карты имеет ряд льгот на территории Польши: упрощенная процедура получения документа на постоянное пребывание в стране, ускоренная процедура получения гражданства, льготы при поступлении в польские вузы, на проезд в общественном транспорте.

В первом полугодии этого года польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 270 тыс. 360 виз — это на 44,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го (484 тыс. 377).

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов в июле 2020 года провёл онлайн-конференцию с итальянскими экспертами в области архитектуры, дизайна и городского планирования.

Фото и видео: «Одесса»