На одесском «Дельфине» обустроят пляж для лиц с инвалидностью

На одесском пляже «Дельфин», между траверсами №№12-13 (пляжный комплекс «Калетон»), обустроят место отдыха для людей с инвалидностью и капитально отремонтируют подпорную стенку. Работы будут выполнены за внебюджетные средства.

Как сообщает официальный сайт города, заказчиком работ выступит управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета.



Как пояснил замначальника этого управления Виталий Парфёнов, в адрес исполкома обратились представители ООО «Фокус Лоджистикс», являющегося арендатором пляжного комплекса «Калетон», относительно готовности за счёт внебюджетных средств выполнить такие работы.

Сотрудниками управления было проведено визуальное обследование, в результате которого зафиксирован факт размыва пляжа и разрушения подпорной стенки. Учитывая 60-летний срок эксплуатации этих берегозащитных сооружений, нарушение целостности подпорной стенки может привести к оползням.

Кроме работ по капитальному ремонту подпорной стенки, ООО «Фокус Лоджистикс» готово за собственные средства обустроить пляж для людей с инвалидностью (установить лестницы, пандус, лифт, раздевалки, туалет) и провести мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

Соответствующий проект решения был одобрен на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета 30 июля.

Как сообщала Одесса News, АМПУ до конца августа планирует выбрать компанию подрядчика и подписать с нею договор о поднятии с мели полузатонувшего у пляжа «Дельфин» танкера Delfi.

Фото и видео: «Одесса»