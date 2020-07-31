Ущерб экологии, нанесённый танкером Delfi, пока исчисляется $20 тысячами

Госэкоинспекция Украины подсчитала ущерб, нанесённый окружающей среде в результате утечек нефтепродуктов из повреждённого корпуса танкера Delfi.

Соответствующие материалы переданы для реагирования в прокуратуру, сообщил председатель Госэкоинспеции Андрей Малёванный телеканалу NewsOne.

«Сейчас Госэкоинспекцией в Одесской области начислен ущерб окружающей среде в размере около 20 тысяч долларов. Хотя эта сумма убытков не окончательная, поскольку танкер ещё на месте (аварии — ред.), его пока не подняли и, к сожалению, ещё возможны утечки нефтепродуктов из отсеков машинного отделения», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что специалисты Госэкоинспекции руководствовались в определении нанесённого ущерба окружающей среде методикой начисления убытков, согласно постановлению №484 Кабмина Украины, регламентирующего применение формулы — 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов.

Как сообщала Одесса News, 25 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию вокруг танкера Delfi как чрезвычайную местного уровня.

После заключения экспертной комиссии ГСЧС Украины руководство ГП «АМПУ» выберет компанию-подрядчика по упрощённой тендерной процедуре для выполнения работ по поднятию и удаления с мели аварийного танкера Delfi.

По подсчётам специалистов, стартовая цена выполнения таких работ 24,6 млн грн. Компании, которая заключит договор, понадобится около трёх недель для мобилизации техники на месте аварии, резки судна на две части и удаления. Если будет выбрана операция поднятия танкера и удаления, на чём настаивает большинство экспертов, то для её выполнения понадобится больше времени.

28 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ведущие специалисты морской отрасли Украины определяют наиболее эффективный вариант снятия с мели аварийного танкера.

По его словам, АМПУ выберет компанию-подрядчика для эвакуации судна, и договор на выполнение работ подпишут до конца августа.

Фото Александра Александрова/Одесса News