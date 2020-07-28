В Одессе министр инфраструктуры собрал экспертов: Что дальше делать с Delfi

Ведущие специалисты конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов Украины определяют наиболее эффективный вариант снятия с мели и эвакуации с побережья Одессы аварийного танкера Delfi.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

«Выбираем самый эффективный способ эвакуации затонувшего танкера Делфи. Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрез на две части. Последний — это крайняя мера», — сообщил министр.

Обираємо найефективніший спосіб евакуації затонулого танкера Делфі Новини з Одеси. Обираємо найефективніший спосіб евакуації затонулого танкера Делфі. Є два можливих варіанти евакуації: підняття танкера або розріз на дві частини. Останній — це крайня міра. Упевнений, тепер ми якнайшвидше вирішимо проблему з танкером та нарешті звільнимо пляж Дельфін від токсичного металобрухту завдяки глибокому розумінню ситуації. Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority обере компанію-підрядника для евакуації судна. Договір на виконання робіт підпишуть до кінця серпня. Триматимемо вас в курсі щодо подальшого розвитку подій. Gepostet von Владислав Криклій — Міністр інфраструктури України am Montag, 27. Juli 2020

Криклий выразил убеждение, что теперь проблема с танкером будет решена быстрее.

«Уверен, теперь мы быстрее решим проблему с танкером и наконец освободим пляж Дельфин от токсичного металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации», — написал он.

Министр заверил, что «Администрация морских портов Украины выберет компанию-подрядчика для эвакуации судна. Договор на выполнение работ подпишут до конца августа».

Менее оптимистичен городской голова Одессы Геннадий Труханов, заявивший, что передача Администрации морских портов Украины прав на подъём Delfi по большому счёту ничего не меняет.

Как указал Труханов, «будут использоваться те же буксиры, те же тросы, а проводиться будут такие же водолазные работы». «Тот же вид, только сбоку», — добавил одесский градоначальник.

Как сообщала Одесса News, до сих пор операцией по эвакуации Delfi с пляжа занимался судовладелец при помощи специально привлечённого подрядчика, однако уже несколько попыток сдвинуть застрявшее судно так ни к чему и не привели — используемые тросы просто рвались. А в мэрии уже пришли к выводу, что вся эта операция была обречена на провал изначально, так как понтоны, которые заводили под танкер, суммарно рассчитаны на вес всего в 90 т, тогда как сам Delfi весит значительно больше.

директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов также сообщил, что подрядчик использовал неподходящие боновые заграждения вокруг судна, что привело к разливу по акватории пляжа нефтепродуктов из танкера.

ГП «АМПУ» начнёт выбор компании-подрядчика по упрощённой процедуре для выполнения работ по поднятию и удалению с мели аварийного танкера Delfi сразу после заключения экспертной комиссии ГСЧС Украины относительно подтверждения решения комиссии по ТЭБ И ЧС Одесской ОГА о признании события чрезвычайной ситуацией местного уровня.

По подсчётам специалистов, стартовая цена выполнения работ по удалению танкера с места аварии 24,6 млн грн. Компании, с которой заключат договор, понадобится около трёх недель для мобилизации техники на месте аварии, порезке судна на две части и удаления. Если будет избрана операцию поднятия танкера и удаления, на чем настаивают большинство экспертов, то для её выполнения потребуется больше времени.

Фото: Укринформ, Facebook