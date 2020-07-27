Проблему с танкером Delfi признали чрезвычайной ситуацией местного уровня

Ситуация с затонувшим возле Одессы танкером Delfi определена на местном уровне чрезвычайной.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Сегодня (26 июля, — ред.) провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно затонувшего танкера «Делфи». Главное — ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдёт исключительно к государству», — написал он.



При этом Куцый подчеркнул, что у судовладельца и подрядной организации, вовлечённых в процесс, было достаточно времени и попыток для успешного подъёма судна — «очевидно, их подход не срабатывает».

Председатель ОГА также отметил, что на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий, в то же время, представители городской власти проигнорировали сегодняшнее заседание и не появились на встрече.



Таким образом, как сообщил Куцый, вместе с министром, руководством Администрации морских портов Украины, Государственной экологической инспекции Украины и Одесского порта были согласованы дальнейшие действия в ситуации с танкером.

«Первое — работы не остановятся даже на период проведения тендера (по поднятию танкера — ред.). Второе — Госэкоинспекцией инициирован перерасчёт ущерба, нанесённого экологии. Третье — применим сокращённую процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвёртое — уже завтра мы проведём расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна», — заявил председатель ОГА.

По его мнению, «времени на ликвидацию мало».

«Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займётся государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесённый ущерб», — заявил председатель ОГА.

Между тем, в воскресенье из танкера Delfi произошла новая утечка нефтепродуктов. По сообщению председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малёванного в Facebook, «очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новое разлитие нефтепродуктов в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды».

Малёванный отметил, что Госэкоинспекция в Одесской области отобрала пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на 25 июля, было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель. Неоднократные попытки судовладельца снять судно с мели оказались безуспешными.