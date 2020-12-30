Где в Одессе лучше не совершать новогодние прогулки

Одесская передвижная муниципальная лаборатория провела мониторинг атмосферного воздуха в установленных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах.

По результатам проведённого мониторинга, согласно информации, опубликованной на официальном сайте города, в районе автовокзала, ул. Балковской, площади Толбухина, 1-й станции Люстдорфской дороги наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном, по оксиду углерода, пыли, фенолу и сумме углеводородов.

Отмечается, что передвижной муниципальной лабораторией в IV-ом квартале этого года осуществлено 262 наблюдения с автоматическим отбором проб и замерами концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами. Осуществлено 2072 определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 8 ингредиентам: оксиду углерода, озону, сероводороду, аммиаку, диоксиду серы, пыли, диоксиду азота и сумме углеводородов.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем квартале превышение загрязняющих веществ было обнаружено на автовокзале, ул. Балковской, Херсонском сквере, Александровском проспекте, 1-й ст. Люстдорфской дороги.