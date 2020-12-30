Из зала суда: житель Молдовы за разбой в Одесской области получил 13 лет тюрьмы

Приговором Раздельнянского районного суда Одесской области житель Молдовы признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за разбойное нападение и нанесение смертельных побоев.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июне прошлого года, осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с ещё одним злоумышленником, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, напали на потерпевшего — 57-летнего мужчину и избили у ворот его дома в одном из посёлков Раздельнянского района.

В дальнейшем, мужчины проникли в помещение хозяина и похитили его имущество. После чего поместили потерпевшего в салон его же автомобиля и вывезли в поле, где оставили умирать.

От причинённых многочисленных тяжких телесных повреждений, в том числе травм головного мозга, мужчина умер.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Беляевский районный суд Одесской области рассмотрел дело об убийстве мужчины его соседями — отцом и сыном. Преступники получили 14 и 12 лет лишения свободы соответственно.