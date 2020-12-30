В Одессе задержана аферистка, выдававшая себя за социального работника

В Одессе полицейские разоблачили женщину, которая под видом соцработника ограбила супругов-пенсионеров.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Попав обманным путём в квартиру пожилых людей, 38-летняя жительница Одессы отобрала у них восемьдесят пять тысяч гривен.

«Воспользовавшись доверчивостью стариков, злоумышленница рассказала, что нынешние купюры в ближайшее время выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на новые. Хозяева достали деньги, однако передать их злоумышленнице не успели, так как в это время к ним пришла настоящая работница соцслужбы. Увидев её, правонарушительница быстро вырвала из рук хозяйки деньги, оттолкнула представительницу службы и убежала», — говорится в сообщении.

«Принятыми мерами полицейские установили личность и её место нахождения. Женщине сообщено о подозрении по ч.3 ст.186 (грабёж) Уголовного кодекса Украины. Судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 131 000 гривен, — рассказывает начальник Хмельницкого отделения полиции Александр Мильчук. — Сейчас фигурантка проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений».



Как сообщала Одесса News, Одесса является самым опасным с точки зрения криминогенной обстановки городом Украины. В европейском рейтинге Одесса на 11-м месте между испанским Бильбао и французским Монпелье.

Фото и видео: Хмельницкое отделение полиции в Одесской области