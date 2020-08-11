Одесса признана одним из самых криминальных городов Европы

Одесса является самым опасным с точки зрения криминогенной обстановки городом Украины.

Согласно данным портала Numbeo, в европейском рейтинге Одесса на 11-м месте между испанским Бильбао и французским Монпелье.

Одесса заняла это место, опередив все остальные украинские города, в связи с ростом преступности за последние три года, краж из автомобилей, участившихся грабежей и актов вандализма, а также коррупционных нарушений.

Вслед за Одессой в рейтинге идут три украинских города – Днепр (14-е место), Харьков (24-е) и Киев (30-е).

Возглавляет рейтинг английский Бирмингем, за ним следуют два также британских города — Брэдфорд и Манчестер, французский Марсель и сицилийская Катания.

Как сообщала Одесса News, издание «Обозреватель» опубликовало рейтинг мэров областных центров Украины с самыми высокими рисками коррупции, согласно которому мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте.