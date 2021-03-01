Одесситка Свитолина готова отстаивать честь Украины на Олимпиаде в Токио

Одесская теннисистка Элина Свитолина готовится к летней Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает XSPORT.

«Олимпиада – моя главная цель, которая стоит отдельно от Больших Шлемов», — сказала Свитолина.

«Олимпиада для меня всегда в приоритете. Большие Шлемы, безусловно, важны, но Олимпиада является главной целью и стоит всегда отдельно», — добавила она.

Министр по делам молодёжи и спорта Вадим Гутцайт так прокомментировал желание Свитолиной попасть на Олимпиаду: «Свитолина – мировая украинская звезда, которая выигрывает крупные соревнования. Наша звезда, на которую мы рассчитываем на Олимпийских Играх. Элина ставит себе цель – поехать и победить на Олимпиаде. Я видел в её глазах огонь. Она очень хочет ехать на Игры, чтобы поднять украинский флаг».

Как сообщается на сайте Всемирной женской теннисной ассоциации, Элина Свитолина сохранила за собой 5-ю позицию в обновлённом в понедельник, 1 марта. рейтинге (WTA). В списке продолжает лидировать австралийка Эшли Барти (9186 очков), Наоми Осака (Япония) — 7835 очков, Симона Халеп (Румыния) – 7255, София Кенин (США) — 5760 и Свитолина (Украина) — 5370.

Кстати. Элина Свитолина получила первый номер посева и пропустит стартовый раунд на турнире Qatar Total Open — WTA 500 в Дохе (Катар) с призовым фондом 565 тыс 530 долл.

По информации Одесса News, кроме Катара, в марте Свитолина планирует выступления в Майами.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod