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  4. Одесский тяжеловес Цотне Рогава готовится к бою с американцем

Одесский тяжеловес Цотне Рогава готовится к бою с американцем

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Боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава следующий бой проведёт с американцем Джоном Шипманом.

Об этом сообщает в Facebook Luckypunch.net.

Отмечается, что поединок пройдёт 15 февраля в рамках вечера бокса от Toro Promotions в Сан-Яцинто, Калифорния, США.

Бой будет рассчитан на 6 раундов.

Для Рогавы это будет второе сражение на американском ринге.

Как сообщала Одесса News, 4 января 2024 года Рогава нокаутировал другого представителя США — Данте Уильямса.

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