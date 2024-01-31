Одесский тяжеловес Цотне Рогава готовится к бою с американцем

Боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава следующий бой проведёт с американцем Джоном Шипманом.

Об этом сообщает в Facebook Luckypunch.net.

Отмечается, что поединок пройдёт 15 февраля в рамках вечера бокса от Toro Promotions в Сан-Яцинто, Калифорния, США.

Бой будет рассчитан на 6 раундов.

Для Рогавы это будет второе сражение на американском ринге.

Как сообщала Одесса News, 4 января 2024 года Рогава нокаутировал другого представителя США — Данте Уильямса.

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