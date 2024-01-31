РФ не вернула людей, находившихся в списке на обмен в день падения Ил-76

Во время обмена 31 января из российского плена вернули украинских военнопленных, которых планировали вернуть ещё 24 января, кроме 65 человек, которых российская сторона назвала погибшими.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Собственно, сегодня произошло продолжение обмена, которое должно было состояться 24 января. Вернулись все предполагавшиеся тогда, кроме списка из 65 человек, которых российская сторона назвала погибшими», – сказал он.

Юсов добавил, что у украинской стороны нет доказательств того, что 65 украинских военных погибли. Об этом свидетельствуют только заявления российской стороны. Кроме того, по запросу Украины россияне не возвращают якобы тела погибших украинских военнопленных.

Как сообщала Одесса News, по данным российских СМИ, 24 января в Белгородской области РФ разбился самолёт Ил-76, используемый для перевозки военной техники и десанта. Источники ВСУ отметили, что этот самолёт перевозил ракеты для ЗРК С-300, которые россияне используют для массированных обстрелов Харьковщины и других приграничных регионов Украины. В Минобороны РФ утверждают, что в самолёте якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Обмен пленными между РФ и Украиной должен был состояться 24 января. Обнародованная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолёте Ил-76, проверяется. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации вокруг падения этого самолёта. РФ не даёт согласия на проведение международного расследования авиакатастрофы.

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