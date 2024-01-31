В Одессе открылась выставка «Море акварелей»

До 9 февраля в Одессе, в галерее Одесской областной организации Национального союза художников Украины, открылась пятая международная выставка биеннале “Море акварелей”.

На выставке представлены работы украинских и зарубежных авторов, которые показали разные стилистические взгляды, интересные сочетания графических приёмов, так или иначе связанных с техникой акварели.

Вход свободный до 21:00, без выходных.

Адрес: ул. Торговая, 2.

Фото: Культурометр

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