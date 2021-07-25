Одесский Театр на Чайной приглашает на любовный проект

«По образу@подобию» — #loveproject в одном действии по мотивам пьесы Нила Лабьюта.

Кто из вас не смотрел на своего спутника жизни или коллегу и не думал: «чудный человек, вот только бы это одно поменять…». Это цитата одной из героинь спектакля.

Имеем ли мы право менять кого-то? Искренне ли мы это делаем?

Режиссёр Олег Шевчук, актёры Егор Карельский, Милена Компаниец, Валерия Задумкина, Александр Бойко.

Продолжительность 1ч. 30 мин.

Ограничения по возрасту: +15.

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Дата спектакля: 31 июля, суббота, 19:00.

Место проведения: Театр на Чайной

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