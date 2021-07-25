Олимпийские игры: пара Свитолина-Ястремская проиграли двум французским теннисисткам

Одесситки Даяна Ястремская и Элина Свитолина уступили в первом раунде парного разряда олимпийского теннисного турнира в Токио.

За выход во второй круг соревнований Ястремская и Свитолина проиграли французскому дуэту Ализе Корне — Фиона Ферро — 2:6, 4:6, сообщает XSPORT.

«Игра продлилась всего 1 час и 21 минуту. На счету украинок две двойные ошибки, один эйс и лишь один реализованный брейк-поинт из восьми. А вот у француженок два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из пяти», — говорится в сообщении.

Для Ястремской это был последний выход на корт Игр-2020, после стартового поражения в одиночном разряде от Лейли Фернандес из Канады — 3:6, 6:3, 0:6.

Свитолина же сыграет свой матч первого круга сегодня, 25 июля, с немкой Лаурой Зигемунд.

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