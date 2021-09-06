Одесская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open

Первая «ракетка» Украины, пятая — мира, одесситка Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $57,462 млн.

Как сообщает XSPORT, «Элина Свитолина в 4-м круге US Open за 1 час и 16 минут обыграла 13-й номер рейтинга WTA Симону Халеп. Оба сета 1/8 финала завершились со счётом 6:3».

«Бывшая первая ракетка мира Халеп подала навылет 2 раза, против 5 эйсов у украинки. Элина 1 раз ошиблась на подаче, реализовав 5 шансов на брейк из 11. У Симоны – также 1 «двойная» и 2 реализованных брейк-поинта из 4. В предыдущих 2 матчах против Халеп на ТБШ Свитолина проигрывала. Однако по общей статистике встреч лидерство сохраняется за Элиной – 6:4, — говорится в сообщении спортивного издания.



Свитолина так прокомментировала свою победу над представительницей Румынии:

«Это был отличный матч. Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Симоной. Я знаю, какой она боец. Мне нужно было показывать лучшее, на что я способна. Я чрезвычайно рада, что победила. Потрясающие эмоции от выступления на арене Артура Эша. Это то, о чём ты мечтаешь. Радуюсь каждой игре здесь. Мы очень соскучились по зрителям. Каждый раз получается отличная атмосфера. У меня мурашки бегают по коже».

В свою очередь, Симона Халеп также прокомментировала поражение от первой ракетки Украины.

«Это был непростой матч, Элина отыграла очень хорошо и стабильно, она мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту. Это был отличный матч с её стороны, отдаю ей должное. С моей же стороны было много невынужденных ошибок, я слишком много спешила. Если бы я была терпеливее, было бы лучше. Я немного устала. Перед матчем были нервы, и это нормально. Но из турнира я извлекла только позитив. Элина сыграла очень много матчей в этом году, поэтому её уверенность сейчас на высоком уровне».

Отмечается, что за 4 матча на Открытом чемпионате США 26-летняя одесситка не проиграла ни одного сета.

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей противостояния между немкой Анжелик Кербер и Лейлой Фернандес из Канады.

Как сообщала Одесса News, US Open пройдёт до 12 сентября.

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