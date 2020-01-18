Финальный дебют оказался не по силам одесской теннисистке

Одесситке Даяне Ястремской не удалось выиграть турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом $782,9 тыс.

В своем дебютном финале на турнирах серии Premier 19-летняя Ястремская (№24 рейтинга WTA) уступила первой «ракетке» мира австралийке Эшли Барти со счётом 2:6, 5:7, сообщает «Большой Теннис Украины».

Теннисистки провели на корте полтора часа.

Это была вторая очная встреча соперниц, в которой Ястремская потерпела от австралийки второе поражение.

Саша Бажин, тренер Даяны Ястремской, перед матчем признался, что никогда не настраивает своих игроков на какой-то конкретный результат на турнире, а просит работать от матча к матчу.

«В принципе я хочу, чтобы Даяна поняла игру чуть лучше. Что больше – это не всегда означает лучше. Я действительно хочу, чтобы она знала, что ей не обязательно играть в свой самый лучший теннис, чтобы обыгрывать самых лучших теннисисток, физически она такая одарённая. Нужно делать вот этот удар и вот этот удар в определенных ситуациях, при счете 30:40 работать с мячом немного иначе, чем при счете 40:0. Сейчас мы движемся от матча к матчу, но однозначно, мы приезжаем на турниры не для того, чтобы дойти до четвертьфинала или вроде того. У меня никогда не было такого настроя ни с одним из игроков и начинать применять его сейчас я тоже не намерен».

Как сообщала Одесса News, на этой неделе в Аделаиде Даяна Ястремская до финала обыграла трёх подряд соперниц из топ-20 рейтинга и не потеряла ни одного сета.

Выход в финал уже гарантировал Ястремской личный рекорд в рейтинге: 21-я строчка (финал), 18-я строчка (титул).

Далее одесситка сыграет на Открытом чемпионате Австралии. В понедельник она встретится с Кайей Юван (Словения).