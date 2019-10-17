Одесситка Ястремская покинула теннисный турнир в Москве

Вторая по рейтингу украинская теннисистка, одесситка Даяна Ястремская не смогла выйти в среду в 1/4 финала турнира WTA VTB Kremlin Cup с призовым фондом 1 млн 32 тыс долларов.

Во втором круге соревнований 19-летняя одесситка (№28 WTA) уступила представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс (120) — 3:6, 6:3, 3:6, сообщает XSport.

Соперницы провели на корте 2 часа 6 минут.

Таким образом, одесситка покидает Москву, а в четвертьфинале Флипкенс сразится с посеянной под 3-м номером швейцаркой Белиндой Бенчич (10).

На этом турнире также выступает первая «ракетка» Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина (№4 WTA), которая 17 октября попытается пробиться в четвертьфинал в матче с россиянкой Вероникой Кудерметовой (42).