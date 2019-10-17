Лабораторный центр МОЗ предупреждает: Одесситы, берегите себя

ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» проанализировал данные за прошедшую неделю о заболеваниях, с которыми обращались к медикам жители Одессы.

По данным центра, на прошедшей неделе в Одессе заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась на 30%, по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю острыми кишечными инфекциями заболел 161 одессит, из них 70% составили дети в возрасте до 17-ти лет.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Одессе находится пока на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог. За минувшую неделю в Одессе зарегистрированы 1106 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из которых 81,6% составили дети.

На прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы три случая кори — два у детей и один у взрослого. С начала нынешнего года диагноз «корь» установлен у 782-х одесситов, из которых 42,8% составили дети до 17-ти лет. Около 90% всех заболевших не имели ни одной прививки от кори.

Сообщается также, что с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 18 проб на санитарно-микробиологические показатели и 5 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.