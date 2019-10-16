Рада приняла закон о наказании депутатов-прогульщиков

16 октября Верховная Рада приняла закон о наказании депутатов за пропуски без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов.

Об єтом сообщает Укринформ.

Принятие закона “О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламента Верховной Рады относительно прекращения возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний комитетов Верховной Рады Украины” (№1035-2) поддержали 265 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон определяет, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий соответствующего календарного месяца, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.

Прекращение возмещения таких расходов нардепам будет осуществляться по распоряжению Председателя Верховной Рады, которое выдается на основании решения регламентного комитета, которое будет приниматься согласно сведениям по учёту рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

Теперь народные депутаты перед открытием каждого пленарного заседания должны регистрироваться в зале заседаний с помощью электронной системы путём нажатия кнопки «за». Таким образом, Рада отказалась от письменной регистрации депутатов.

Если народный депутат не зарегистрировался таким образом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня, он все-таки будет считаться зарегистрированным посредством электронной системы.

Данные участия народных депутатов в не менее 70% голосований являются основанием для начисления им зарплаты за время участия в пленарных заседаниях.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины» и вводится в действие с 1 числа следующего месяца после опубликования.