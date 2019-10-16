Латвия примет на реабилитацию освобождённых украинских моряков

Латвийская Республика планирует принять на реабилитацию украинских моряков, которые попали в российский плен в конце ноября прошлого года и недавно вернулись в Украину.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает пресс-служба Главы Украинского государства.

«Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена», — сказал Зеленский.

Президент Латвии подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

Кстати. Президент Владимир Зеленский в среду находится с официальным визитом в Латвии. Кроме встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, Глава государства встретился со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. В Риге Президент также встретился с представителями украинской громады в Латвии.

Фото: пресс-служба ОПУ