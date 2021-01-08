Четверо моряков, удерживаемых в Ливии с 2016 года, возвращаются домой

Четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

«В Украину возвращаются четыре украинских гражданина — члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что четырёх украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

«Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Также Глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным.

«Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем всё возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его прав и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть», — отметил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, в 2016 году в территориальных водах Ливии задержали судно Captain Khayyam. Родственники украинских моряков в ноябре 2019 года призвали Президента Владимира Зеленского способствовать освобождению.