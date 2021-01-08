Реабилитационный центр «Антинаркотик» в Одессе лечит от алкоголизма

Лечение алкоголизма — очень сложный многоэтапный процесс, который затрагивает все сферы жизни зависимого человека и окружающих его людей. Иначе проблему решить невозможно, что бы ни обещали вам «специалисты» по кодированию.

Ведь алкоголь оказывает деструктивное воздействие не только на физическое здоровье, но и на психику человека, ломает его моральные принципы, дарит пьющему иллюзорное чувство свободы, которое искажает восприятие реальности.

Реабилитационный центр «Антинаркотик» (эффективное лечение алкоголизма Одесса) является отделением Международной Антинаркотической Ассоциации (МАА), которая уже 15 лет занимается реабилитацией зависимых в Украине, Молдове и Грузии.

Если Вы не считаете себя алкоголиком, то проверьте у себя такие симптомы: утреннее похмелье; регулярные запои; отсутствие рвотного рефлекса при значительном употреблении алкоголя; частичная амнезия (человек не помнит, что происходило во время и после принятия алкоголя).

Стадии алкоголизма:

Первая. Повышается влечение к горячительным напиткам. Человек считает, что может контролировать себя, но не отказывается выпить при любой возможности. При этом он работает либо учится, алкоголь не занимает главное место в жизни. В состоянии опьянения проявляются положительные эмоции. Частое оправдание употребления алкоголя — поддержание компании, неприятности, поиск новых полезных знакомств. Отмечается смена эмоциональных реакций и поведения, свободная манера общения, жёсткая интонация, небрежность во внешнем виде. Продолжительность первой стадии от 2 до 15 лет.

Вторая. Ежедневный приём спиртного. В среднем от 0.5 до 2л за сутки. В трезвом состоянии у человека не возникает желания выпить, но после выпитого человек перестаёт контролировать себя. Человек не осознаёт зависимость. Организм требует похмелиться даже после небольших доз.

Третья. Человек не может жить без алкоголя. Отмечается нарушение работы организма, подозрительность, чувство страха. Похмелье — тяжёлое и длительное. Отмечаются проблемы с памятью, галлюцинации, снижение внимания, интеллектуальные нарушения. Со стороны здоровья — проблемы с печенью, сердцем и почками.

Если всё это у вас есть в наличии, — вам в реабилитационный центр «Антинаркотик». Здесь знают, как пациентам важно вернуться к нормальному образу жизни, поэтому разработали специальную программу реабилитации, которую осуществляют 11 специалистов в области психологии и социальной адаптации.

В Центре оказывают комплексный подход в решении проблемы:

Восстановление здоровья благодаря детоксикации и стабилизации обменных процессов;

Работа с психотерапевтами;

Посещение индивидуальных и групповых терапий;

Уютный номер для проживания.

На групповой терапии пациент анализирует свои страхи и ошибки, опираясь на опыт других членов группы, готовится к новой жизни без алкоголя.

Центр гарантирует клиентам конфиденциальность (ваше нахождение в клинике и любая другая персональная информация останется в стенах клиники); надёжность — (здесь работают на результат); доступные цены; индивидуальный подход.

Клиника лечения алкоголизма в Одессе готова круглосуточно оказать помощь вам и вашим близким. Первый шаг на пути к выздоровлению — это желанием изменить жизнь.

Врачи клиники помогут побороть зависимость и вернуться к здоровому образу жизни, работе, семье.