В Одесской области очередная жертва пожара

6 января в 21:24 поступило сообщение о возгорании жилого дома в Березовском районе, с. Байталы, в переулке Осадчих, 7.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в 22:01 по прибытию отделения пожарников установлено возгорание домашнего имущества в комнате одноэтажного частного жилого дома.

«В 22:12 пожар локализован, в 22:18 ликвидирован на площади 5 м2. В результате пожара погиб сожитель хозяйки 1960 г.р., пострадала хозяйка 1960 г.р., которую бригадой СМП (скорой медпомощи, — ред.) в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения госпитализировали в ЦРБ», — говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении в постели погибшим.

Ущерб — устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 3 января при пожаре в частном доме в Приморском районе Одессы по улице Леваневского, 9, погиб мужчина — знакомый хозяина дома.

Фото? ГУ ГСЧСУ