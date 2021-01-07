Зеленский испугался подпольной вакцинации в Украине

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

«Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса», — отметил Зеленский.

Он заверил, что если кто-то действительно «додумался» тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жёсткой.

Президент подчеркнул, что у государства есть чёткий план вакцинации и сначала вакцину получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID-19.

«За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить опубликованную в СМИ информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса препаратами неизвестного происхождения.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского сообщали о том, что в Украину из Израиля тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Утверждалось, что чиновники якобы платят по 2,5 тысячи евро за две дозы вакцины.

В ожидании населением Украины вакцины за последние сутки в стране умерло 148 пациентов, заболели 8 997 человек, в т.ч. 227 детей и 385 медработников.

Как сообщил сегодня утром Министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки госпитализированы 2 567 человек, протестировано 54 438 (в том числе методом ПЦР — 37 287, методом ИФА — 17 151).

За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 099 493, из них уже выздоровели 773 214 человек. В то же время зафиксировано 19 505 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599) областях.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 6 911 случаев коронавируса.