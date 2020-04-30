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  4. Украину колотит от коронавируса — уже более 10 тысяч зараженных, 261 умерших

Украину колотит от коронавируса — уже более 10 тысяч зараженных, 261 умерших

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По состоянию на 9.30 утра 30 апреля в Украине подтверждено 10 406 ​​случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в частности, болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7 192 пациента, из них 577 детей и 1 713 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 138 человек, в том числе один ребёнок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

  • Винницкая обл. — 417 (127 выздоровели)
  • Волынская обл. — 280 (60 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 347 (23 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 68 (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 374 (21 выздоровел)
  • Закарпатская обл. — 419 (48 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 243 (62 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 862 (72 выздоровели)
  • г. Киев — 1401 случай (75 выздоровели)
  • Киевская обл. — 664 (73 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 391 (100 выздоровели)
  • Львовская обл. — 430 (77 выздоровели)
  • Луганская обл. — 33 (4 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 126 (5 выздоровели)
  • Одесская обл. — 277 (15 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 203 (21 выздоровел)
  • Ровенская обл. — 637 (59 выздоровели)
  • Сумская обл. -102 (57 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 779 (78 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 249 (20 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 111 (35 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. — 82 (20 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 290 (60 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 1571 (110 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 50 (6 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров позволил с пятницы работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения определённых критериев.
Также, как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, «на следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться».
В то же время он подчеркнул, что нельзя просто открыть магазины, парикмахерские и кафе, нужно создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни.

Шмыгаль также заверил, что правительство не забывает о людях и бизнесе. «Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантин, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни», — подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, в частности, что уже начаты выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищённым слоям населения, а также увеличены выплаты пособия по временной безработице.

«Хочу акцентировать, что мы не останавливали всю экономику. Самые большие ограничения касаются области питания и розничной торговли. Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы», — заверил Шмыгаль.

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