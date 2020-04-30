Украину колотит от коронавируса — уже более 10 тысяч зараженных, 261 умерших

По состоянию на 9.30 утра 30 апреля в Украине подтверждено 10 406 ​​случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в частности, болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7 192 пациента, из них 577 детей и 1 713 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 138 человек, в том числе один ребёнок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

Винницкая обл. — 417 (127 выздоровели)

Волынская обл. — 280 (60 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 347 (23 выздоровели)

Донецкая обл. — 68 (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 374 (21 выздоровел)

Закарпатская обл. — 419 (48 выздоровели)

Запорожская обл. — 243 (62 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 862 (72 выздоровели)

(72 выздоровели) г. Киев — 1401 случай (75 выздоровели)

случай (75 выздоровели) Киевская обл. — 664 (73 выздоровели)

Кировоградская обл. — 391 (100 выздоровели)

Львовская обл. — 430 (77 выздоровели)

Луганская обл. — 33 (4 выздоровели)

Николаевская обл. — 126 (5 выздоровели)

Одесская обл. — 277 (15 выздоровели)

Полтавская обл. — 203 (21 выздоровел)

Ровенская обл. — 637 (59 выздоровели)

Сумская обл. -102 (57 выздоровели)

Тернопольская обл. — 779 (78 выздоровели)

Харьковская обл. — 249 (20 выздоровели)

Херсонская обл. — 111 (35 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 82 (20 выздоровели)

Черкасская обл. — 290 (60 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1571 (110 выздоровели)

(110 выздоровели) Черниговская обл. — 50 (6 выздоровели).

Как сообщала Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров позволил с пятницы работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения определённых критериев.

Также, как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, «на следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться».

В то же время он подчеркнул, что нельзя просто открыть магазины, парикмахерские и кафе, нужно создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни.