Украину колотит от коронавируса — уже более 10 тысяч зараженных, 261 умерших

По состоянию на 9.30 утра 30 апреля в Украине подтверждено 10 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в частности, болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 7 192 пациента, из них 577 детей и 1 713 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 138 человек, в том числе один ребёнок и 10 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:
- Винницкая обл. — 417 (127 выздоровели)
- Волынская обл. — 280 (60 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 347 (23 выздоровели)
- Донецкая обл. — 68 (10 выздоровели)
- Житомирская обл. — 374 (21 выздоровел)
- Закарпатская обл. — 419 (48 выздоровели)
- Запорожская обл. — 243 (62 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 862 (72 выздоровели)
- г. Киев — 1401 случай (75 выздоровели)
- Киевская обл. — 664 (73 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 391 (100 выздоровели)
- Львовская обл. — 430 (77 выздоровели)
- Луганская обл. — 33 (4 выздоровели)
- Николаевская обл. — 126 (5 выздоровели)
- Одесская обл. — 277 (15 выздоровели)
- Полтавская обл. — 203 (21 выздоровел)
- Ровенская обл. — 637 (59 выздоровели)
- Сумская обл. -102 (57 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 779 (78 выздоровели)
- Харьковская обл. — 249 (20 выздоровели)
- Херсонская обл. — 111 (35 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 82 (20 выздоровели)
- Черкасская обл. — 290 (60 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1571 (110 выздоровели)
- Черниговская обл. — 50 (6 выздоровели).
Шмыгаль также заверил, что правительство не забывает о людях и бизнесе. «Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантин, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни», — подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, в частности, что уже начаты выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищённым слоям населения, а также увеличены выплаты пособия по временной безработице.
«Хочу акцентировать, что мы не останавливали всю экономику. Самые большие ограничения касаются области питания и розничной торговли. Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы», — заверил Шмыгаль.