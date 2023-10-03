Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родились 132 малыша

132 маленьких одессита появились на свет в роддомах нашего города на прошлой неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Среди них три двойни.

«Количественное преимущество на прошлой неделе оставалось за новорожденными мальчиками — на свет появились 73 маленьких одессита и 59 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 40 малышей.

Одесса News информировала, что все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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