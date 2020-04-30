За последние сутки в Одесском регионе зарегистрированы 16 новых случаев COVID-19

По информации Министерства здравоохранения Украины на утро 30 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 277 случаев COVID-19. Из них 67 человек — жители Одессы.

Как сообщает официальный сайт города, в Одессе за последние сутки не зарегистрирован ни один новый случай заболевания COVID-19 — заболели 16 жителей районов области.

Утром 30 апреля на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 16 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, все — в возрасте старше 60 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких.

Также 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

Отмечается, что за прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Двое детей в возрасте 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

В числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — четыре медработника городских лечебно-профилактических учреждений, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников городской инфекционной больницы.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 9 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 57 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 30 апреля в Украине подтверждено 10 406 ​​случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки.