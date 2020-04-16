Для одних обсервация в Одессе завершилась, другие всячески её избегают

В Одесской области завершилась обсервация первой группы граждан, прибывших из-за границы.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Обсервация закончилась для 15 человек, которых 1 апреля доставил из Грузии в порт Черноморск паром, о чём сообщала Одесса News. Среди них были жители не только Одесской, но и Харьковской, Львовской и Запорожской областей. Люди проживали в южненском санатории-профилактории «Портовик».

Отмечается, что никто из них не заболел, анализы на COVID-19 дали отрицательные результаты.

Максим Куцый встретился с обсервантами и вручил им подарки — паски, вино, средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Сообщается также, что на обязательной обсервации в Одесской области сейчас находятся 110 человек. «Все они обеспечены медицинским досмотром и охраной», — написал Куцый.

Однако 16 моряков, вернувшихся из Норвегии в Одессу, которых пытаются отправить на обсервацию в санаторий «Куяльник», всячески противятся этому.

Как пишет Думская, полиция, перехватившая на трассе Киев-Одесса автобус с 16 моряками, пытается убедить их остаться на две недели в здравнице. В свою очередь, моряки заявляют, что являются членами одного экипажа и по пути домой не контактировали ни с кем.

«Вернуться в Одессу из Норвегии сейчас невозможно, — рассказывает один из моряков Дмитрий. — Компания организовала нам транспортировку автобусом из Минска. Всю дорогу мы ехали в масках, как положено, ни с кем, кроме экипажа, не контактировали».

Дмитрий рассказывает, что полицейские пытались заставить моряков подписать согласие на обсервацию.

«Они подсунули нам бумажку якобы на самоизоляцию, а на деле на обсервацию, рассказывает моряк. — Никто из нас не подписывал, ведь моряки, как пилоты и дальнобойщики, согласно постановлению, не входят в перечень обязательных к обсервации. Сейчас они не знают, что с нами делать, говорят, мы вас не задерживаем, но и отпустить не можем».

По словам Дмитрия, моряки предлагали сделать им экспресс-тест на коронавирус, и в случае положительного результата они согласятся на обсервацию, но присутствующие на месте медики отказываются делать тест на месте.

Как сообщала Одесса News, пассажиры из Турции, прибывшие 13 апреля в Черноморский порт, отправлены на обсервацию в одесский санаторий «Куяльник».

.