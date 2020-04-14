Всех пассажиров парома из Турции отправили на обсервацию в «Куяльник»

Пассажиры из Турции, прибывшие вчера в Черноморский порт, отправлены на обсервацию в одесский санаторий «Куяльник».

Об этом сообщает Сhernomorsk.news.

39 пассажиров, которые прибыли 13 апреля в порт «Черноморск» на пароме «Грейфсвальд» из Турции, отправлены для прохождения обсервации в санаторий «Куяльник» города Одессы, — говорится в сообщении.

Руководитель государственного учреждения «Лабораторный центр МОЗ Украины на водном транспорте» Николай Голубятников заявил, что при первичном медосмотре пассажиров больных среди них не выявлено.

По месту обсервации все пассажиры будут обследованы согласно протоколу, который принят в Украине с 11 апреля.

Как сообщала Одесса News, 6 апреля из Турции в Украину паромом «Карасу — Черноморск» прибыли 35 наших соотечественников, которых завезли на обсервацию в санаторий»Куяльник».